Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında biraz karmaşa yaşayabilirsin. Analitik düşünme biçimin, duygusal yanını gölgeleyebilir ve bu da aşk hayatında bazı zorluklara yol açabilir. Eğer bekar bir Terazi burcuysan, hislerini sürekli sorgulaman, bir adım atmanı zorlaştırabilir. Bu durum, seni aşkın tatlı heyecanından uzaklaştırabilir.

İlişkisi olan Teraziler için durum biraz daha farklı. Eleştirel yaklaşımın ve kararsızlığın, ilişkinde bazı sorunlara yol açabilir. Mükemmeliyetçi yanın, partnerini sürekli eleştirmene ve karar verme sürecinde zorlanmana neden olabilir. Bu durum, ilişkinin dengesini bozabilir ve karmaşaya neden olabilir. Belki de bir karar verme zamanı gelmiştir. İstediğin kişi o kişi ise onun kusurlarını da kabul etmeyi öğrenmelisin. Zira kimse mükemmel değildir ve herkesin kusurları vardır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…