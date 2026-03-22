Sevgili Terazi, iş hayatında bugün biraz karmaşa hakim olabilir. İşlerin ayrıntıları bir şekilde kaybolmaya başlıyor ve ne kadar kontrol etmeye çalışsan da, bazı şeyler tam olarak planladığın gibi gitmiyor. Bu durum seni biraz zorlayabilir, hatta belki de sinirlerini biraz gerebilir. Ancak hayatın bazen beklenmedik sürprizlerle dolu olduğunu ve esnek olmanın önemini hatırlatmak üzeresin!

Şimdi, biraz geri adım atıp kontrolü biraz gevşettiğinde, işlerin aslında kendiliğinden düzeldiğini göreceksin. Her şeyi mükemmel yapma çabası yerine, 'yeterince iyi' olanı kabul etmek sana zaman kazandırabilir ve belki de stresini biraz hafifletebilir. Üstelik, haftaya bu şekilde başladığında daha az stres altında, gerçek yeteneklerini göstererek parlayabilirsin!

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, analiz yapma eğilimin duygularını gölgeleyebilir. Bekarsan, hislerini sürekli sorguladığın için bir adım atmakta zorlanabilirsin. İşte, bu da seni aşktan uzaklaştırabilir. Tabii bir ilişkin varsa, eleştirel yaklaşımını ve kararsızlığını ele almalıyız. Mükemmeli aramak, partnerini sürekli eleştirmek ama karar veren taraf da olamamak işleri biraz karıştırabilir. Galiba bir karar vermelisin... Ayrıca istediğin o ise kusurlarını da kabul etmen gerektiğini unutmamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…