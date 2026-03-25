Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında dengeyi bulma çabaların tüm hızıyla devam ediyor. Bekar bir Terazi olarak, flört ettiğin kişilerle olan ilişkilerinde karşılıklı sevgi ve ilgiyi ön planda tutabilirsin. Hissetmediğin ya da seni hak etmeyen hiç kimseyle zamanını boşa harcamayacaksın.

Tabii eğer bir ilişkin varsa, bugün karşılıklı çaba ve emek konusu daha da belirgin hale geliyor. İlişkinin sağlıklı ve huzurlu bir şekilde ilerlemesi için, her iki tarafın da eşit ölçüde emek vermesi gerektiğini vurgulayacaksın. Yani, artık partnerinin de senin kadar çaba göstermesini bekleyeceksin.

Bu durum, ilişkinin dengesini sağlamak ve her iki tarafın da birbirine karşı sorumluluklarını yerine getirmesi için çok önemli. Zaten, aşk bir denge oyunu değil mi? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…