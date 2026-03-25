Sevgili Terazi, bugün iş hayatında iniş ve çıkışlar söz konusu olabilir. İş ilişkilerinde dengeyi sağlamakta zorlanabilir, belki de kendini fazlasıyla veren taraf olarak hissedebilirsin. Bu durum, seni biraz düşündürebilir, hatta belki de biraz huzursuz edebilir. Ayrıca, gökyüzünde Venüs ve Chiron'un kavuşumu, eşitlik konusunda yaşadığın yaraları gözler önüne serebilir. Belki de artık, herkes kadar emek harcamayı seçeceksin. Kendini fazla yoran işlerden biraz uzaklaşma kararı alabilirsin.

İşte tam da bu noktada, iş dünyasında yeni sınırlar belirlemeyi düşünebilirsin. Dengeyi yeniden kurmak tamamen senin elinde. Tabii bunu kendini geri plana atmak olarak değerlendirmemelisin. Aksine, bu durum senin için oldukça olumlu bir gelişme olmalı.

Daha az çalışıp emeklerinin karşılığı kadar ödün verme kararı alabilirsin. Bu durumda kendine daha fazla vakit ayırabileceğini ve daha az yorulduğunu da fark edebilirsin! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…