Sevgili Terazi, bugün Merkür'ün gerileme dönemini sona erdirdiği bu dönemde, iş hayatında iletişim hızlanıyor. Bilgi akışının hız kesmeden devam ettiği, gelişmelerin her an gündemi değiştirebileceği ve çevrenden gelen birçok farklı sesin olduğu bu yoğun dönemde, enerjinin biraz tükenmiş olabileceğini anlıyoruz.

Özellikle bir sorunla ya da aksaklıkla uğraşıyorsan, bu durum seni daha da yavaşlatabilir. Ancak unutma ki bu dönemde en önemli olan şey kendi iş fikirlerine, yöntemlerine ve hedeflerine odaklanman. Her şeyin kusursuz bir denge ve düzende olmasını istemekten vazgeçmeli ve dış dünyaya biraz kendini kapatmalısın. Böylece, etrafında olup biten her şeye rağmen başarıyı yakalayabilirsin.

Şimdi kendi hedeflerine odaklanmak ve kendi yolunda ilerlemek, seni başarıya götürecek! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…