Sevgili Koç, bugün Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte, kafanı bulandıran karmaşık düşüncelerin yerini neşe ve berraklık alacak. Belki son zamanlarda belirsizliklerle dolu, zorlu bir süreçten geçmiş olabilirsin ancak artık her şeyin yerli yerine oturduğunu hissedeceksin.

Özellikle iş hayatında, belki de bazı projelerde ilerleme kaydetmekte zorlandığın oldu. Ancak bugün, tüm çabalarının karşılığını alabileceğin bir gün olabilir. Beklediğin terfi, hayalini kurduğun iş teklifi ya da belki de hak ettiğin maaş zammı, bugün seni bekliyor olabilir.

Dahası, belki de eski yanlış anlaşılmalar veya beklenmedik gecikmeler gibi seni yavaşlatan engeller de artık ortadan kalkacak. Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte, planlı ve sabırlı adımların ödüllendirilecek. Artık daha güvenli ve emin adımlarla ilerleyebilir, zaferlerinin ardından peşi sıra mutluluklar yaşayabilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…