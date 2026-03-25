onedio
article/comments-white
article/share-white
26 Mart Perşembe Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
26 Mart 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.03.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 26 Mart Perşembe gününüz nasıl geçecek? 26 Mart Perşembe günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün iş hayatında birtakım iniş çıkılar söz konusu olabilir. Belki de bir iş ilişkilerinde dengeyi sağlamakta zorlanabilirsin. Kendini fazla veren taraf olarak hissedebilirsin ve bu durum, seni biraz düşündürebilir. Venüs ve Chiron'un kavuşumu da eşitlik konusunda yaşadığın yaraları ortaya çıkarabilir. Galiba artık, herkes kadar emek harcamayı seçeceksin! 

Tam da bu noktada iş dünyasında yeni sınırlar belirlemeyi tercih edebilirsin. Dengeyi yeniden kurmak tamamen senin elinde. Ancak bunu kendini geri plana atmak olarak değerlendirmemelisin. Zira bu durum, senin için oldukça olumlu bir gelişme. Daha az çalışıp emeklerinin karşılığı kadar ödün vereceksin. Böylece kendine daha fazla vakit ayırdığını ve daha az yorulduğunu da fark edebilirsin. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise denge arayışın bir hayli yoğunlaşıyor. Eğer bekar bir Teraziysen, flörtlerin ilk anından itibaren karşılıklı sevgi ve ilgiye odaklanabilirsin. Hissetmediğin, seni hak etmeyen kimsenin yanında olmayacaksın. Tabii eğer bir ilişkin varsa, bugün karşılıklı emek verme konusu ön plana çıkıyor. İlişkinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için, her iki tarafın da emek vermesi gerektiğinin altını çizeceksin. Yani partnerine de en az senin kadar pay düşecek artık. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Terazi Burcu Yorumu

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Bugün Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Terazi burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın