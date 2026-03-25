Sevgili Koç, bugün iş hayatında geçmişte yaşadığın bir hayal kırıklığının gölgesi yeniden belirebilir. Belki bir proje, belki de bir kişi ya da bir fırsat, eski bir başarısızlığını yeniden canlandırabilir. Tam da bu noktada Venüs ile Chiron'un kavuşumu, devreye girecek ve bu kez farklı bir tepki vermeni sağlayacak.

Bu sayede, geri çekmek yerine güçleneceksin. Çünkü hem artık aynı hatayı yapmayacak kadar deneyimlisin hem de geçmişi telafi edebilirsin. Daha bilinçli ve dikkatli seçimlerle kaybettiklerinden çok daha fazlasını kazanabilirsin. Ama daha da önemlisi, öz güvenini artıracak ve sana güç verecek adımlar atarak geçmişten beslenebilirsin!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise kalbin açık ama hassas. Özellikle de bekar bir Koç burcuysan, geçmiş yaralarını deşen biriyle karşılaşabilirsin. Bu kişi, eski bir aşığı da anımsatabilir, o aşığın ta kendisi de olabilir... İşte kalbin buna hazır olmalı. İlişkisi olan Koçlar için ise eski bir kırgınlık gündemde! Bu durumda şunu unutmamanı isteriz: Açıkça konuşularak ve anlaşılarak iyileşebilirsin. Bu, eski yaraları saklamanın ve göz ardı etmenin yararı yok! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…