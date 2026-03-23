Sevgili Terazi, bugün senin için iş hayatında hareketli bir gün olabilir. Belki de beklediğin o iş teklifi bugün kapını çalacak ya da belki de yeni bir iş birliği fırsatı ayağına gelecek. Özellikle ortaklık kurmayı düşündüğün kişilerle ilgili olarak, bugün dikkat çekici gelişmeler yaşanabilir. Merkür ve Kuzey Ay Düğümü'nün kavuşumu, 'birlikte hareket etme' konusunda sana önemli bir mesaj veriyor.

Tam da bu noktada iş teklifi ya da iş birliği fırsatı ilk başta belki de net bir şekilde görünmeyebilir. Ancak detayları konuştukça ve üzerinde düşündükçe, anlam kazanacak bazı sinyaller alacaksın. Böylece doğru kişiye güvendiğinden emin olmadan hareket etmeyecek, kârlı işler ve ortaklıklar için stratejik adımlar atacaksın. Her zamankinden güçlü ve kararlı olacağına da eminiz bu süreçte!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bir bakışın, bir dokunuşun ya da bir tatlı süzün bile anlamı büyük... Eğer bekarsan, birinin sana olan yaklaşımının aslında düşündüğünden daha ciddi olduğunu fark edebilirsin. Onunla bir temas, seni heyecanlandırabilir ve adeta dengeni bozabilir. Bir anda aşka düşebileceğin aşikar. Öte yandan eğer bekarsan, bugün birlikte alınan kararlar, ilişkini daha da güçlendirebilir. İlişkindeki karşılıklı anlayış ve uyum, bugün sana çok şey kazandırabilir. Ona inan, kendini aşka ve ikinize bırak! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…