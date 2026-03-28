29 Mart Pazar Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

29 Mart 2026, Günlük Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
28.03.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Mart Pazar gününüz nasıl geçecek? 29 Mart Pazar günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

Reklam

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün iş hayatında karmaşa yaşayabilirsin. Kendi hedeflerin ve başkalarının senden beklentileri arasında sıkışıp kalabilirsin. Herkesi memnun etmek, herkesin beklentilerini karşılamak için çaba sarf etmek, enerjini tüketebilir. Bu durum, belki de biraz daha sert olmanı ve net bir şekilde sınırlarını çizmeni gerektirebilir.

Kendi sınırlarını çizmek, hedeflerini ve çıkarlarını önceliklendirmek ise seni daha kararlı biri haline getirebilir. Evet, bu karar herkesi memnun etmeyebilir ama önemli olan dengeni koruman ve bireysel başarıları göz ardı etmemen. Kendine dönüş yolunda ilerliyorsun, bu da tüm zorluklarına rağmen seni güçlendirecektir unutma! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise denge arayışın hâlâ devam ediyor. Eğer bekar bir Teraziysen, sana fazla yakınlaşan biri rahatını kaçırabilir ve seni geri çekilmeye itebilir. Galiba, henüz aşka hazır değilsin! İlişkisi olan Teraziler için ise durum biraz farklı olabilir. Taraflardan biri, belki sen, belki de partnerin, ilişkide daha fazla alan isteyebilir. Bu durum, ilişkinin dengesini biraz sarssa da sonunda olması gereken düzenin sağlanması anlamına gelebilir. Sen de bu yeni düzene bir şans ver! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Reklam

