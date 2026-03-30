Sevgili Terazi, bugün iş dünyasında biraz dalgalı bir denizde yelken açıyorsun gibi görünüyor. İşlerin biraz dışında gelişen, kontrol etmek istediğin bir durum var ve bu durum, beklenmedik bir şekilde senin dışında gelişiyor. Bu durum biraz tüyler ürpertici olabilir, ama bu durumu kabullenerek, kontrolü bırakmayı öğreniyorsun. Unutma ki, her zaman her şeyin kontrolünü elinde tutmak zorunda değilsin. Bazen, kontrolü bırakmak da bir tür güç ifadesi olabilir, değil mi?

Bu kabullenişle birlikte, enerjini daha doğru ve verimli alanlara yönlendirebilirsin. Kontrol etmeye çalıştığın şeyler yerine, daha önemli ve değerli olanlara odaklanabilirsin. Sonuçta, güç her zaman kontrol etmek değil, bazen de bırakabilmektir. Bırakmak, bazen en güçlü hareket olabilir. Bu durumu kabullenerek, enerjini daha doğru ve verimli alanlara yönlendirebilirsin. Kontrol etmeye çalıştığın şeyler yerine, daha önemli ve değerli olanlara odaklanabilirsin. İşte bu, gerçek güçtür! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…