Sevgili Terazi, bugün iş dünyasında seni heyecanlandıracak bir durumla karşı karşıya kalabilirsin. Ortaklaşa kazanımlar, belki de bir bonus ya da gelir paylaşımı gibi konular gündemini meşgul edebilir. Yani, bugünün ana teması, bir işten tek başına değil, birlikte kazanma durumu oluşuyor.

Venüs'ün Boğa burcuna geçişiyle birlikte, paylaşılan değerlerin önemi daha da artıyor. Bu süreçte, riskleri doğru hesaplamak ve başkalarının kararlarının seni nasıl etkileyebileceğini düşünmek oldukça önemli. Kontrollü ilerlemek, bu süreçte en iyi strateji olabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelince, derin ve anlamlı bağlar senin için önemli hale geliyor. Eğer bekar bir Terazi burcuysan, yüzeysel ilişkiler artık seni tatmin etmiyor. Daha derin ve anlamlı bir bağ arayışındasın. Görünen o ki aşk dolu bir tesadüf, ilk görüşte aşk ya da masallardaki gibi bir yakınlaşmanın hayalini kuruyorsun artık! İlişkisi olan Teraziler için ise maddi ve duygusal paylaşım dengesi konuşulmaya başlanıyor. Bu dönemde, her anlamda sana iyi gelen bir partner arayışında olabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…