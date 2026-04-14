15 Nisan Çarşamba Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

15 Nisan 2026, Günlük Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
14.04.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 15 Nisan Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 15 Nisan Çarşamba günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Merkür, tam karşıt burcun olan Koç’a geçerek spot ışıklarını doğrudan ortaklıklarına ve ikili anlaşmalarına çeviriyor. İş hayatında yeni bir sözleşmeye imza atmak, bir mentörle el sıkışmak ya da bir danışmanlık hizmeti almak için yılın en iyi zamanlarından birindesin. Eğer bir süredir devam eden bir davan ya da hukuksal bir uyuşmazlığın varsa, bugün karşı tarafla yapacağın o dürüst ve net görüşme seni kârlı bir uzlaşmaya götürebilir.

Aynı zamanda, taşınma ya da ofis değişikliği gibi yerleşik düzenini ilgilendiren konular bugün netleşebilir. Başkalarının fikirlerine saygı duysan da bugün kendi şartlarını pazarlık masasına koyarak kâr marjını sen belirleyeceksin. Rakiplerinin senin hakkında ne düşündüğünden ziyade, senin onlara hangi şartları dayatacağın önem kazanıyor; bu yüzden açık ve dürüst bir iletişimle hakkın olanı alma vaktin geldi.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün 'ben' ve 'biz' dengesini yeniden kuracağın o açık konuşma gerçekleşebilir. Eğer bir ilişkin varsa, evlilik kararı ya da ilişkinin adını koymak gibi ciddi bir adımı partnerinle beraber atacaksınız. Bekar bir Terazi burcuysan, bugün senin tam zıttın karakterdeki yabanı kalbini çalabilir. Enerjik, ne istediğini bilen, kararlı, net ve ilk adımı atmaktan çekinmeyen o özel kişiyle heyecanlı bir aşk seni bekliyor gibi... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

