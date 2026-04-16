Sevgili Terazi, bugün karşıt burcunda gerçekleşen Yeni Ay, önüne çok ciddi bir ortaklık sözleşmesi veya rakibinle yapacağın kârlı bir uzlaşma fırsatı getiriyor. Eğer bir süredir devam eden bir davan veya mülkiyet uyuşmazlığın varsa, bugün karşı tarafla yapacağın dürüst görüşme süreci lehine sonuçlandırabilir. Tam da bu noktada şartlarını pazarlık masasına en net haliyle koyduğunda, kazanan tarafın sen olduğunu göreceksin.

Öte yandan taşınma veya ofis değişikliği gibi yerleşik düzenini ilgilendiren konular bugün resmiyete dökülebilir. Başkalarından gelen kaynakları yönetirken kendi kâr marjını garanti altına alacak maddeyi sözleşmeye eklemeyi unutmamalısın. Artık uyum sağlamak için değil, kendi sistemini kabul ettirmek için iletişim kurduğun bir dönemdesin.

Peki ya aşk? Bugün eski bir eş veya sevgiliyle olan hukuki bağın tamamen koptuğu, gerçek bir özgürlük hissiyle dolacağın bir gündesin. İlişkisi olan Terazi burçları için partnerinle hayatı yeniden organize etmek bağları tazeleyecektir. Bekar bir Terazi burcuysan, bugün kime güveneceğini şaşıracağın, gizli saklı yürütülen bir ilginin odağı olabilirsin. Etrafındaki sessiz hayranın, bugün maskesini düşürüp seni şaşırtabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...