Sevgili Terazi, bugün aile içi bir mülkiyet uyuşmazlığının veya mirasa dayalı bir sorunun profesyonel hayatını gölgelediğini hissedebilirsin. Mars ile Satürn kavuşumu, evdeki huzursuzluğun işine yansımasına neden olabilir. Bu durumu aşmak için ailevi sorumluluklarınla kariyer hedeflerin arasına bir duvar örmen gerekiyor. Duygusal bağlarla profesyonel kararları birbirine karıştırmadığında, mülkiyet sorununu da iş insanı soğukkanlılığıyla çözebilirsin.

Kariyerinde yükselmek isterken köklerinin seni aşağı çektiğini de düşünmemelisin. Hatta tam aksine, köklerdeki sorunları bugün çözerek gelecekte sağlam bir zemin üzerinde yükseleceksin. Sadece biraz zamana ihtiyacın var, sonra taşlar yerine oturacaktır.

Peki ya aşk? Bugün aşk hayatında ev içindeki sorumluluk paylaşımı veya ailevi yükler yüzünden partnerinle aranda soğuk savaş çıkabilir. Eğer bir ilişkin varsa, birbirinizi suçlamak yerine biz bir takımız diyerek görev dağılımı yapmak ilişkinizi kurtaracaktır. Ama iyi düşünmeli ve onunla bir takım olmak isteyip istemediğine karar vermelisin. Tabii bekar bir Terazi burcuysan, bugün ev ve iş arasındaki yoğun tempoda, sana güven verecek ciddi karakterle tanışman mümkün. Etrafına iyi bak, deriz! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...