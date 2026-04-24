Sevgili Terazi, bugün iş ve özel hayatın arasındaki dengenin sarsıldığını hissedebilirsin. Yani, evle ilgili konuların mesleki sorumluluklarına müdahale ettiğine şahit olabilirsin. Güneş ve Plüton karesi seni iki dünya arasında bir seçim yapmaya zorlarken her iki tarafı da memnun etme çaban seni yorabilir. Belki de önceliklerini netleştirerek hareket ettiğinde bu karmaşayı çok daha kolay yönetebilirsin.

Kariyerinde ailevi meselelerin getirdiği duygusal yükleri taşımak profesyonel odaklanmanı zorlaştırabilir. Ev hayatındaki köklü değişimler veya tadilat gibi işler gündemini meşgul ederken işlerini aksatmamak adına da disiplinli bir program yapmalısın. Yaşanan bu gerilim aslında senin sınır koyma yeteneğini geliştirecek bir sınav niteliği taşıyor; bunu da sakın unutma!

Gelelim aşka! Ailevi meselelerin ilişkine yansımasıyla geçmişten gelen çözülmemiş konular tekrar açılabilir... İlişkisi olan bir Terazi burcu isen partnerinle arandaki bağı korumak adına dış etkenleri ilişkinizden uzak tutmaya çalışmalısın. Tabii bekar bir Terazi burcuysan, aile içindeki sorunlar bugün aşk hayatına odaklanmanı engelleyebilir ve seni biraz melankolik bir havaya sokabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...