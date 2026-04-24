Sevgili Terazi, bugün ailevi meselelerin ilişkine sızmasıyla beraber geçmişten gelen ve henüz çözülmemiş olan konular tekrar gündemine gelerek huzurunu kaçırabilir. Duygusal dengeni korumak için dış etkileri ilişkinin mahremiyetinden uzak tutmaya çalışmalısın.

İlişkisi olan bir Terazi burcuysan, partnerinle arandaki bağı korumak adına akrabaların veya aile bireylerinin yorumlarını aranızdan uzaklaştırmalısın. Ama bekar bir Terazi isen aile içindeki sorunlar bugün aşk hayatına odaklanmanı engelleyebilir ve seni bir miktar melankolik bir ruh haline sürükleyebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…