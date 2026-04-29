Sevgili Terazi, bugün Ay ve Jüpiter etkisiyle aldığın bir teklif ya da karşına çıkan fikir olduğundan çok daha uyumlu ve kusursuz görünebilir. Detayların sonradan netleşeceği bahsi geçen süreçte acele karar vermemek, profesyonel geleceğin adına en doğru hamle olacaktır. Zihinsel dağılmaya karşı odağını korumalı ve tekliflerin arkasındaki gerçek tabloyu analiz etmelisin.

İş dünyasındaki dengeleri korumak adına her veriyi iki kez kontrol etmekte fayda var. Erken büyüme veya genişleme vaatleri bugün seni yanıltabilir; bu yüzden rasyonel duruşundan ödün vermemelisin. Profesyonel itibarını korumak için bugün atacağın adımlarda 'az ama öz' prensibiyle hareket etmek sana kazandıracaktır. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Peki ya aşk? Bir yakınlaşmayı olduğundan çok daha ileri bir aşama gibi yorumlama eğilimindesin. İlişkisi olan bir Terazi isen, partnerinle yaşadığın anlık bir uyumu tüm sorunların çözüldüğü bir evre sanmamalısın. Bekarsan, bir yakınlaşmanın hızla ciddiyete evrileceğini düşünerek beklentilerini büyütmemelisin; dengeyi korumak ve hislerini tartarak ilerlemek hayal kırıklıklarını engelleyecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...