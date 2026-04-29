Sevgili Terazi, bugün Ay ve Jüpiter etkisiyle bir yakınlaşmayı olduğundan çok daha ileri bir aşama gibi yorumlamaya meyillisin. Duygusal bir beklentiye girmeden önce, paylaşılan vaktin gerçek niteliğini abartısız bir şekilde değerlendirmeyi öğrenmelisin.

Bir beraberliğin varsa, anlık bir uyumu her şeyin hallolduğu bir evre sanmak seni yanıltabilir. Bekar bir Terazi isen, bir flörtün hızla ciddiyete evrileceğini düşünerek beklentilerini şişirmemeli; dengeyi koruyarak hislerini mantıkla harmanlamalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…