Sevgili Terazi, bugün Güneş ve Uranüs kavuşumu ortaklı yürütülen işlerde yük dengesinin değişmesine neden olabilir. Bir ortağın veya iş arkadaşının geri çekilmesiyle kontrolün tamamen senin eline geçmesi söz konusu. Profesyonel alandaki yetkilerini artırmak ve sorumlulukları yönetmek kariyerinde yeni bir dönemi başlatacaktır.

Finansal kararlarda tek söz sahibi olmanın getirdiği gücü stratejik bir şekilde kullanmalısın. İş süreçlerindeki boşlukları doldurmak, projelerin başarısını garantilerken gelir seviyeni de yükseltebilir. Liderlik yeteneklerin bugün test edilecek olsa da kazanan sen olacaksın.

Peki ya aşk? Güneş ve Uranüs kavuşumu seni duygusal hayatta orta yolu bulmaya çalışmaktan vazgeçirip keskin kararlar almaya zorlayabilir. Eğer bir ilişkin varsa biriktirdiğin konuları netliğe kavuşturmak isteyebilirsin. Artık kavgaları halının altına süpürmemeli, orta yolu bulmalı ya da net bir tavır ortaya koymalısın. Öte yandan eğer bekarsan, birine karşı beslediğin hislerin adını koymak için daha fazla beklemek istemeyeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…