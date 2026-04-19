Sevgili Kova, bu hafta enerji iniş çıkışlarının artmasıyla beraber kalp ritmi ve sinir sistemi hassasiyetleri ön plana çıkabilir. Heyecan verici gelişmelerin veya ani haberlerin seni bedensel olarak yormasına izin vermemeli ve sakin kalmaya odaklanmalısın. Dinlenme ihtiyacını ertelemek bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve kendini güçsüz hissetmene neden olabilir. Bedeninin sesini dinleyerek hareket etmelisin.

Hafta sonuna doğru Venüs hareketiyle beraber tansiyon ve kan dolaşımı konularına dikkat etmen gerekiyor. Aşırı yorgunluk hissettiğinde ayaklarını yükseğe kaldırıp dinlenmek ve bol sıvı tüketmek fiziksel dengeni korumana yardımcı olacaktır. Sinir sistemini rahatlatacak nefes egzersizleri ve sakin müzikler bu haftayı sağlıklı geçirmeni sağlayacaktır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…