Astroloji chevron-right-grey 20 Nisan - 26 Nisan Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

20 - 26 Nisan 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.04.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 20 Nisan - 26 Nisan haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 20 Nisan - 26 Nisan haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta sonuna doğru Venüs hareketiyle kariyerinde bireysel görünürlük ihtiyacın artıyor ve sahneye çıkıp dikkat çekici bir rol üstlenmek zorunda kalıyorsun. Teknolojik sıçrayışların ve özgün çıkışların seni kurumsal anlamda güçlü bir konuma ulaşma noktasına taşıyabilir. Kendi sınırlarını çizdiğin ve profesyonel yaşamında güvenli bir liman inşa ettiğin etkili bir haftadasın.

Bu arada, Güneş geçişiyle beraber yapacağın her türlü yatırım veya mülk alımı gibi kararlar kariyer hayatındaki en büyük güvencen haline gelecek. Hızlı hamlelerinin fiziksel dünyada karşılık bulduğu bu dönemde yaratıcılığınla tüm dikkatleri üzerine çekeceksin. Kendi özgünlüğünü iş hayatına yansıttığında başarıyı bizzat tasarladığını göreceksin.

Peki ya aşk? Aşkın heyecanına var mısın? Çünkü bu hafta sonu Uranüs hareketiyle mesafeli duruşun yerini sıcak temaslara ve ilgi görme ihtiyacına bırakiyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen partnerinle ev kurma veya geleceği mühürleme kararı aldığın anlamlı süreçler başlayabilir. Ama bekar bir Kova burcu isen tanışacağın kişinin sunduğu aidiyet duygusu özgürlük arayışını tatlı bir bağlılığa dönüştürebilir. Aşkın çekimine karşı koyma! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
