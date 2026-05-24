Sevgili Kova, bu haftaya Güneş ile Neptün altmışlığının getirdiği merhamet ve toplumsal vizyonla başlayarak sosyal çevrende harika bir bağ kuruyorsun. Birlikte idealler uğruna çalışmanın getirdiği güçlü sinerji aşk hayatını masalsı bir boyuta taşıyacaktır. Dostluklardan filizlenen sevgiler ise kalbini ısıtıyor.

İlişkin varsa, partnerinle beraber yardım projelerine katılarak aranızdaki manevi bağı muazzam şekilde güçlendireceksiniz. Aynı vizyonu paylaşmak sevginizi devasa bir saygınlığa ulaştırıyor. Bekarsan, dost meclislerinde tanışacağın vizyoner ve merhametli birisine anında aşık olarak yepyeni bir hikayeye başlayacaksın. Ortak hedefler etrafında birleşmek sana tarifsiz bir güven veriyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…