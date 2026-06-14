Sevgili Kova, bu hafta başı Venüs ile Plüton karşıtlığı fiziksel enerjini dibe çekerek kronik bir yorgunluk veya kas ağrıları yaşamana neden olabiliyor. Bedenini zorlayan ağır sporlardan kaçınmaya özen göstererek kendini dinlenmeye alıyorsun. Belki de bu hafta içine bağışıklığını destekleyecek bir vitamin takviyesi de almalısın.

Hafta sonuna doğru meydana gelen Venüs ile Neptün üçgeni ise lenf sistemini korumak adına tüketeceğin bol su ve sıvı gıdalara yönelmenin sağlık sorunlarını önleyeceğini gösteriyor. Bu arada sisteme ayak uyduramamanın yarattığı dışlanmışlık stresinden de uzaklaşmaya odaklan deriz. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…