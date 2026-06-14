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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 15 Haziran - 21 Haziran Kova Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
15 - 21 Haziran 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.06.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 15 Haziran - 21 Haziran haftasında Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta başı Venüs ile Plüton karşıtlığı fiziksel enerjini dibe çekerek kronik bir yorgunluk veya kas ağrıları yaşamana neden olabiliyor. Bedenini zorlayan ağır sporlardan kaçınmaya özen göstererek kendini dinlenmeye alıyorsun. Belki de bu hafta içine bağışıklığını destekleyecek bir vitamin takviyesi de almalısın.

Hafta sonuna doğru meydana gelen Venüs ile Neptün üçgeni ise lenf sistemini korumak adına tüketeceğin bol su ve sıvı gıdalara yönelmenin sağlık sorunlarını önleyeceğini gösteriyor. Bu arada sisteme ayak uyduramamanın yarattığı dışlanmışlık stresinden de uzaklaşmaya odaklan deriz. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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