Sevgili Kova, bu haftaya Güneş'in Yengeç burcuna geçişinin getirdiği yoğun duygusallıkla başlayarak özgürlüğünden çok aidiyete odaklanıyorsun. Mantıklı arkadaşlıklar veya marjinal ilişkiler değil, sana kendini evinde hissettirecek sıcak bir liman bulmak duygusal beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Gardını indirme isteğin kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, dünyayı kurtarma planlarını bir kenara bırakıp partnerinle birlikte yemek yapmak veya sessizce film izlemek gibi sıradan ama güven veren rutinlere sığınıyorsunuz. Bekarsan, havalı ve mesafeli kişileri tamamen reddedip, senin yorgun ruhunu anlayacak, korumacı ve anaç/babacan tavırlara sahip şefkatli kişilere yöneliyorsun. Kırılganlığını saklamadığın bu hafta, yalnız kalmak yerine sarmalanmak istiyorsun. Haftaya görüşmek üzere, gerçekçi kal…