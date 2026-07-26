Sevgili Kova, bu hafta Kuzey Ay Düğümü'nün burcuna geçmesi elektrolit dengene ve kas kramplarına dikkat çekiyor, ani bir hareket sırasında baldırında ya da ayağında beklenmedik bir tutulma yaşayabilirsin. Muz, hindistan cevizi suyu gibi potasyum kaynaklarına yönelmek bu tutulmaların önüne geçer. Güneş ve Jüpiter'in ortaklık alanındaki etkisi ise egzersiz öncesi birkaç dakikalık ısınmanın bu hafta her zamankinden daha gerekli olduğunu gösteriyor.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…