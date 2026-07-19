Sevgili Kova, bu hafta para daha çok iş rutininden, üstlendiğin sorumluluklardan ve düzenli emekten geliyor; parlak tek seferlik bir vurgun değil, istikrarlı ve uzun vadeli bir getiri söz konusu. 22 Temmuz'dan sonra Güneş'in karşı evine geçişiyle bir ortağın ya da müşterinin de bütçene katkısı olabilir. Yalnız işine ne kadar emek verdiğini görmezden gelen bir anlaşmaya 'olur' demeden önce iki kez düşün.

Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…