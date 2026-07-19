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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 20 Temmuz - 26 Temmuz Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
20 - 26 Temmuz 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.07.2026 - 18:01
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Kova ve yükselen Kova burçlarının aşkla imtihanını ve 20 Temmuz - 26 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 20 Temmuz - 26 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, hafta sonu Kuzey Ay Düğümü'nün senin burcuna geçmesi aşkta yeni bir kader kapısı aralıyor. İlişkin varsa, bu hafta en büyük dengen bağımsızlığınla yakınlığın arasında; kendi alanına ihtiyaç duyman gayet doğal, ama bunu partnerine doğru anlatmazsan, sevgin uzaklık gibi algılanabilir. 'Seni seviyorum ama nefes almaya da ihtiyacım var' cümlesini kurabildiğin an, ilişkin rahatlıyor. Fazla mesafeli durursan da karşı taraf senin ilgisiz olduğunu düşünebilir, o ince çizgiyi iyi ayarla. 

Bekar Kovalar için aşk bu hafta hiç ummadığın kadar tanıdık bir yerden, çoğu zaman arkadaşlık çevresinden geliyor. Yıllardır 'sadece dost' dediğin biri, bir anda bambaşka bir anlam kazanabilir. Sana en çok yakışan aşkın önce zihinsel bir bağla, bir dostlukla başlaması hiç şaşırtıcı değil; kalbin bu sefer beklenmedik bir tanıdıklıkta ısınabilir.

Haftaya görüşmek üzere aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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