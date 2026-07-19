Sevgili Kova, hafta sonu Kuzey Ay Düğümü'nün senin burcuna geçmesi aşkta yeni bir kader kapısı aralıyor. İlişkin varsa, bu hafta en büyük dengen bağımsızlığınla yakınlığın arasında; kendi alanına ihtiyaç duyman gayet doğal, ama bunu partnerine doğru anlatmazsan, sevgin uzaklık gibi algılanabilir. 'Seni seviyorum ama nefes almaya da ihtiyacım var' cümlesini kurabildiğin an, ilişkin rahatlıyor. Fazla mesafeli durursan da karşı taraf senin ilgisiz olduğunu düşünebilir, o ince çizgiyi iyi ayarla.

Bekar Kovalar için aşk bu hafta hiç ummadığın kadar tanıdık bir yerden, çoğu zaman arkadaşlık çevresinden geliyor. Yıllardır 'sadece dost' dediğin biri, bir anda bambaşka bir anlam kazanabilir. Sana en çok yakışan aşkın önce zihinsel bir bağla, bir dostlukla başlaması hiç şaşırtıcı değil; kalbin bu sefer beklenmedik bir tanıdıklıkta ısınabilir.

Haftaya görüşmek üzere aşkla kal…