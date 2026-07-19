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Kova Burcu right-white
20 - 26 Temmuz 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.07.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 20 Temmuz - 26 Temmuz haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 20 Temmuz - 26 Temmuz haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, 26-27 Temmuz'da Kuzey Ay Düğümü'nün tam olarak senin burcuna geçmesi uzun soluklu bir kader kapısı açıyor; yenilikçi fikirlerin bu dönemden itibaren çok daha fazla karşılık bulacak. 22 Temmuz'dan sonra Aslan'daki Güneş ise ortak projelerde ve gelir konularında seni harekete geçiriyor.

Maddi olarak ise ortak hesaplar ya da paylaşılan kaynaklarla ilgili bir konu olumlu yönde ilerleyebilir. Sabırlı davranman, aceleci kararlar almaman bu hafta sana avantaj sağlıyor.

İlişkisi olan Kova burçları için bağımsızlık ile yakınlık arasında sağlıklı bir denge kurmak önemli. Bekar Kova burçları ise arkadaş çevresinden birine karşı beklenmedik bir yakınlaşma yaşayabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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