Sevgili Kova, 26-27 Temmuz'da Kuzey Ay Düğümü'nün tam olarak senin burcuna geçmesi uzun soluklu bir kader kapısı açıyor; yenilikçi fikirlerin bu dönemden itibaren çok daha fazla karşılık bulacak. 22 Temmuz'dan sonra Aslan'daki Güneş ise ortak projelerde ve gelir konularında seni harekete geçiriyor.

Maddi olarak ise ortak hesaplar ya da paylaşılan kaynaklarla ilgili bir konu olumlu yönde ilerleyebilir. Sabırlı davranman, aceleci kararlar almaman bu hafta sana avantaj sağlıyor.

İlişkisi olan Kova burçları için bağımsızlık ile yakınlık arasında sağlıklı bir denge kurmak önemli. Bekar Kova burçları ise arkadaş çevresinden birine karşı beklenmedik bir yakınlaşma yaşayabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…