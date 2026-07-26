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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 27 Temmuz - 2 Ağustos Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
27 Temmuz 2026 - 2 Ağustos 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.07.2026 - 18:01
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Kova ve yükselen Kova burçlarının aşkla imtihanını ve 27 Temmuz - 2 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 27 Temmuz - 2 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Güneş ve Jüpiter'in ortaklık alanında buluşmasıyla bu hafta aşk hayatının tam merkezine yerleşiyor. İlişkin varsa, partnerinle bağın belirgin şekilde güçleniyor, hatta ilişkinizi bir üst basamağa taşıyacak ciddi bir adım bile gündeme gelebilir. Mars'ın romantizm alanındaki ateşi aranıza eğlence ve tutku katıyor, fakat bağımsızlığa olan ihtiyacını partnerine doğru anlatmayı ihmal etme, yoksa senin 'biraz alan' deyişin ona ilgisizlik gibi gelebilir. Bu hafta ona hem sevdiğini hem de kendine ait bir dünyaya ihtiyaç duyduğunu içtenlikle anlatmak, aranızdaki dengeyi kuracaktır.

Bekar Kovalar için bu hafta hem çekim hem şans yüksek. Aşk çoğu zaman bir arkadaşlıktan doğuyor ya da hiç beklemediğin bir anda aniden beliriveriyor; yıllardır 'sadece dost' dediğin biri kalbinde farklı bir yer edinebilir. Sana en çok yakışan aşkın önce zihinsel bir bağla başlaması hiç şaşırtıcı değil, bu yüzden derin sohbet ettiğin kişilere ikinci bir gözle bakmayı dene. Kalbini adımlara kapatma, sürpriz senin için tam da orada saklı olabilir.

Haftaya görüşmek üzere aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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