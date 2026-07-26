Sevgili Kova, Güneş ve Jüpiter'in ortaklık alanında buluşmasıyla bu hafta aşk hayatının tam merkezine yerleşiyor. İlişkin varsa, partnerinle bağın belirgin şekilde güçleniyor, hatta ilişkinizi bir üst basamağa taşıyacak ciddi bir adım bile gündeme gelebilir. Mars'ın romantizm alanındaki ateşi aranıza eğlence ve tutku katıyor, fakat bağımsızlığa olan ihtiyacını partnerine doğru anlatmayı ihmal etme, yoksa senin 'biraz alan' deyişin ona ilgisizlik gibi gelebilir. Bu hafta ona hem sevdiğini hem de kendine ait bir dünyaya ihtiyaç duyduğunu içtenlikle anlatmak, aranızdaki dengeyi kuracaktır.

Bekar Kovalar için bu hafta hem çekim hem şans yüksek. Aşk çoğu zaman bir arkadaşlıktan doğuyor ya da hiç beklemediğin bir anda aniden beliriveriyor; yıllardır 'sadece dost' dediğin biri kalbinde farklı bir yer edinebilir. Sana en çok yakışan aşkın önce zihinsel bir bağla başlaması hiç şaşırtıcı değil, bu yüzden derin sohbet ettiğin kişilere ikinci bir gözle bakmayı dene. Kalbini adımlara kapatma, sürpriz senin için tam da orada saklı olabilir.

Haftaya görüşmek üzere aşkla kal…