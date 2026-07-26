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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 27 Temmuz - 2 Ağustos Kova Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
27 Temmuz 2026 - 2 Ağustos 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.07.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 27 Temmuz - 2 Ağustos haftası Kova ve yükselen Kova burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 27 Temmuz - 2 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Venüs'ün ortak kaynaklar alanındaki etkisiyle bu hafta bir partnerin ya da ortağın geliri bütçene olumlu yansıyabilir, hatta beklemediğin bir destek gelebilir. Yalnız paylaşılan hesaplarda baştan net ve şeffaf olmak, ileride doğabilecek bir kırgınlığın önüne geçer. Parayla ilgili bir konuşmayı ertelemek yerine açık açık masaya yatırmak, bu hafta ilişkilerini de rahatlatacaktır.

Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Kova burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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