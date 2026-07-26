Sevgili Kova, Venüs'ün ortak kaynaklar alanındaki etkisiyle bu hafta bir partnerin ya da ortağın geliri bütçene olumlu yansıyabilir, hatta beklemediğin bir destek gelebilir. Yalnız paylaşılan hesaplarda baştan net ve şeffaf olmak, ileride doğabilecek bir kırgınlığın önüne geçer. Parayla ilgili bir konuşmayı ertelemek yerine açık açık masaya yatırmak, bu hafta ilişkilerini de rahatlatacaktır.

Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…