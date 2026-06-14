Sevgili Kova, bu haftaya İkizler burcundaki Yeni Ay'ın getirdiği dağınık frekansla başlayarak ofis içindeki dikkat eksikliğiyle mücadele ediyorsun. Bir tasarıma başlarken bambaşka bir maile dalmak, günün sonunda hiçbir işi tam olarak bitirememene yol açıyor. Yeni sorumluluklar almak yerine sadece elindeki mevcut ve rutin işleri bitirmeye çalışmak, bu kafa karışıklığında seni güvenli tarafta tutuyor.

Hafta ortasında ise Boğa burcundaki Chiron etkisi özel hayatındaki krizleri masana taşıyarak profesyonel hedeflerini yavaşlatıyor. Ailenle ilgili çözmen gereken ciddi meseleler veya ev sahibiyle yaşanan bir sorun, kariyerine ayırdığın zamanı tamamen tüketiyor. İş yerinde performansının düşmesini kabullenip, önceliği köklerine vermek sana uzun vadede daha derin bir huzur sağlıyor. Haftaya görüşünceye kadar temkinli kal…