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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 15 Haziran - 21 Haziran Kova Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
15 - 21 Haziran 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.06.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 15 Haziran - 21 Haziran haftası Kova ve yükselen Kova burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 15 Haziran - 21 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu haftaya İkizler burcundaki Yeni Ay'ın getirdiği dağınık frekansla başlayarak ofis içindeki dikkat eksikliğiyle mücadele ediyorsun. Bir tasarıma başlarken bambaşka bir maile dalmak, günün sonunda hiçbir işi tam olarak bitirememene yol açıyor. Yeni sorumluluklar almak yerine sadece elindeki mevcut ve rutin işleri bitirmeye çalışmak, bu kafa karışıklığında seni güvenli tarafta tutuyor.

Hafta ortasında ise Boğa burcundaki Chiron etkisi özel hayatındaki krizleri masana taşıyarak profesyonel hedeflerini yavaşlatıyor. Ailenle ilgili çözmen gereken ciddi meseleler veya ev sahibiyle yaşanan bir sorun, kariyerine ayırdığın zamanı tamamen tüketiyor. İş yerinde performansının düşmesini kabullenip, önceliği köklerine vermek sana uzun vadede daha derin bir huzur sağlıyor. Haftaya görüşünceye kadar temkinli kal…

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Kova burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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