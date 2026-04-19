Sevgili Koç, bu haftaya Merkür ve Mars kavuşumunun enerjisi ile başlıyorsun. Bu süreçte, zihnindeki bireysel planlar hızlanırken bir yandan da iş hayatında diplomatik zorunluluklarla yüzleşebilirsin. Kendi başına hareket etmek yerine üstlerinle veya ortaklarınla kuracağın dengeli diyaloglar sayesinde tıkanmış süreçlerin önünü açabilirsin. İş yerindeki mevcut dinamiklere uyum sağladığında profesyonel alanda çok daha etkili sonuçlar alacağın bir döneme hazır olmalısın.

Hafta ortası ise Güneş'in geçişiyle beraber finansal hedefleri gerçekleştirmek için elindeki verileri somut iş birliklerine dökme vaktin geliyor. Karşına çıkan yeni bir iş bağlantısı ticari rotanı kökten değiştirebilir ve mesleki anlamda beklediğin güvenceyi sağlayabilir. Sadece plan yapmakla yetinmeyip aldığın kararları uygulama aşamasına geçirdiğinde emeklerinin maddi karşılığını almaya başlayacaksın.

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru Venüs hareketiyle iletişim dilini yumuşatıp partnerinle zihinsel bir uyum yakalamanı sağlıyor. İlişkisi olan bir Koç isen ben merkezli yaşamaktan çıkıp denge kurabildiğin ölçüde bağın büyüyecektir. Ama bekar bir Koç isen bir başkasının dünyasına alan açtığında gerçek bir çekim yakalayabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…