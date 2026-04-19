Sevgili Koç, bu hafta aşk hayatında bireysel arzularından ziyade birlikteliğin getirdiği sorumluluklara odaklanıyorsun. İlişkisi olan bir Koç burcu isen partnerinle arandaki dengeyi kurabildiğin ölçüde bağın güçlendiğini göreceksin. Ben merkezli davranmaktan vazgeçip partnerinin dünyasına uyum sağladığında aranızdaki iletişimin çok daha akıcı bir hal aldığını fark edebilirsin. Karşılıklı anlayışla şekillenen bu süreç ilişkinin olgunlaşmasını ve ortak bir gelecek için sağlam adımlar atmanı sağlayacaktır.

Ama bekar bir Koç burcu isen bir başkasının hayatına alan açtığında gerçek bir çekim yakalayabilirsin. Karşına çıkan kişinin zekası ve hayata bakışı seni anında etkisi altına alabilir. Kendi kurallarını dayatmak yerine akışta kalmayı denediğinde duygusal anlamda seni besleyecek bir bağın temellerini atabilirsin. Zihinsel uyumu göz ardı etme! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…