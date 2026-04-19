Sevgili Kova, bu hafta aşkın heyecanına hazır mısın? Çünkü mesafeli duruşun yerini sıcak temaslara ve ilgi görme ihtiyacına bırakıyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen partnerinle ev kurma veya geleceği mühürleme kararı aldığın anlamlı süreçler başlayabilir. İlişkini bir adım öteye taşıyacak önemli konuşmayı yaparken partnerinden beklediğin desteği ve güveni bulacaksın. Birlikte yeni bir dünya kurma hayali sence de hoş değil mi?

Ama bekar bir Kova burcu isen tanışacağın kişinin sunduğu aidiyet duygusu özgürlük arayışını tatlı bir bağlılığa dönüştürebilir. Kendi bağımsızlığına olan düşkünlüğün devam etse de karşındaki kişinin sana hissettirdiği sıcaklık tüm kararlarını gözden geçirmene neden olabilir. Bu hafta aşkın çekimine karşı koymak yerine duygularını özgürce yaşamayı denemelisin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…