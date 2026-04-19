Sevgili Kova, bu hafta sonu Venüs'ün hareketiyle bireysel görünürlük ihtiyacın artıyor! Böylece iş dünyasında sahneye çıkıp dikkat çekici bir rol üstlenmek zorunda kalıyorsun. Teknolojik sıçrayışların ve özgün çıkışların seni kurumsal anlamda güçlü bir konuma ulaşma noktasına taşıyabilir. Kendi sınırlarını çizdiğin ve profesyonel yaşamında güvenli bir liman inşa ettiğin etkili bir haftadasın. Zira, bireysel görünürlüğünü artıracak hamleler beklediğin ilgiyi de beraberinde getirecektir.

Öte yandan, Güneş geçişi ile yapacağın her türlü yatırım veya mülk alımı gibi kararlar kariyer hayatındaki en büyük güvencen haline gelecek. Hızlı hamlelerinin fiziksel dünyada karşılık bulduğu bu dönemde yaratıcılığınla tüm gözleri üzerine çekeceksin. Kendi özgünlüğünü iş hayatına yansıttığında başarıyı bizzat tasarladığını fark edeceksin. Ayrıca, sahneye çıktığında sergilediğin performans kariyerinde yeni bir dönemi başlatacak. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…