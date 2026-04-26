Sevgili Yay, bu haftanın başındaki burcundaki Ay ilerleyişiyle profesyonel hayatına oldukça hızlı bir giriş yapsan da bir noktada durup sistemi sorgulama ihtiyacı duyabilirsin. Bu arada Venüs ile Plüton üçgeni seni kiminle ilerlediğini ciddi bir şekilde sorgulamaya götürüyor. Böylece doğru insanla kurulan bağın her şeyi değiştirebileceğini fark edeceksin. Stratejik ortaklıklarını gözden geçirmek seni çok daha kârlı sonuçlara ulaştıracaktır.

Ayrıca Uranüs de İkizler burcuna geçiyor ve bu durum iletişim yeteneklerini profesyonel birer araç gibi kullanmanı sağlıyor. Adımlarını kararlılıkla attığında önündeki engellerin hızla kalktığını ve insanların senin vizyonuna ikna olduğunu göreceksin. Kendi yolunu bizzat çizdiğin bu hafta, kariyerindeki en büyük başarının ilk adımı olabilir.

Peki ya aşk? Venüs ile Plüton üçgeniyle birlikte uzak ya da yeni biriyle kurulan bağ hızla yoğunlaşabilir... Kalbinin kapılarını uzaklara ya da tamamen yeni hikayelere açtığın, duyguların hızla aktığı bir süreçtesin. Görünen o ki sadece kelimelerin gücüyle başlayan tesadüfi bir yakınlaşma kalbinde büyük bir heyecan koparabilir. Ama ilişkin varsa, partnerinle plansızca çıkacağın bir yolculuk veya alacağın ortak bir karar ilişkine taze enerji katacaktır. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…