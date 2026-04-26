Sevgili Yay, bugün haftanın başında kendi burcunda ilerleyen Ay’ın verdiği müthiş dinamizmle profesyonel hayatına oldukça hızlı bir giriş yapsan da bir noktada durup sistemi sorgulama ihtiyacı duyabilirsin. Venüs ile Plüton arasındaki uyumlu üçgen açı, seni 'kiminle ilerlediğin' ve kiminle güç birliği yaptığın konusunda ciddi bir muhakemeye götürerek sana en doğru ortaklıkların kapısını aralıyor. Doğru insanla kurulan sarsılmaz bağın, tüm iş süreçlerini kökten nasıl iyileştirdiğine şahit olacaksın.

Ayrıca Uranüs’ün İkizler burcuna geçişi, iletişim yeteneklerini profesyonel birer stratejik araç gibi kullanmanı sağlıyor. Adımlarını kararlılıkla attığında, önündeki tüm engellerin hızla kalktığını ve insanların senin vizyonuna kolayca ikna olduğunu göreceksin. Kendi yolunu bizzat çizdiğin ve ipleri eline aldığın bu hafta, kariyer yolculuğundaki en büyük başarının ilk ve en sağlam adımı olabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…