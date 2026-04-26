Sevgili Kova, bugün haftanın ortasında Ay’ın senin burcuna geçişiyle zihnin alışılmadık bağlantılar kurarken, Merkür ile Neptün arasındaki uyum bu süreci 'mantıksız ama tıkır tıkır çalışan' fikirlere dönüştürüyor. İlk bakışta rasyonel görünmeyen cesur hamlelerin, aslında kariyerindeki tüm tıkanıklıkları bir anda açacak gizli anahtarı saklıyor. Başta başkalarına tuhaf gelebilecek sıra dışı fikirlerinle profesyonel çevreni şaşırtmaya hazır olmalısın.

Öte yandan Uranüs’ün İkizler burcuna geçişi, farklı olanı ve özgün olanı gelire dönüştürme zamanının geldiğini sana fısıldıyor. Sıra dışı bir fikrini somutlaştırarak piyasaya sunmak ve yaratıcılığının maddi karşılığını fazlasıyla almak için harika bir süreçtesin. Vizyoner duruşun ve yenilikçi bakış açın sayesinde, iş dünyasında yepyeni bir marka yaratma veya mevcut projeni zirveye taşıma potansiyelin oldukça yüksek görünüyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…