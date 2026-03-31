Sevgili Kova, bu ayın enerjisi seninle birlikte adeta parlıyor. Nisan ayı, zihinsel projelerin ve teknolojik girişimlerinle ilgili olacak ve bu süreçte imza attığın her iş, servetini arttıracak. Bu ay meydana gelecek olan Yeni Ay, iletişim ağını kullanarak geniş çaplı ve yüksek getirili bir ticari girişim başlatman için mükemmel bir zaman olacak.

Tam da bu noktada yakın çevrendeki güçlü bağlantılar sayesinde, prestijli bir projenin lideri olma fırsatını yakalayabilirsin. Ayın sonlarına doğru bir de Merkür ve Uranüs'ün kavuşumu, veri madenciliği ve yapay zeka projelerine hız kazandıracak. Keşfettiğin yeni her ne olursa olsun, bir şans ver mutlaka. Belki de kariyerin ve iş dünyası bu şekilde bambaşka bir versiyona dönüşebilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelince, Uranüs'ün burç değiştirmesinin yarattığı enerji, partnerinle aranda yaşanacak fikir ayrılıklarını tetikleyebilir. Bu durum, araya giren bir üçüncü kişi tarafından daha da karmaşık bir hale getirilebilir. Ailelerin devreye girmesi, ilişkinde belki de tatsız tartışmalar ve incitici süreçleri beraberinde getirebilir. Galiba ilişkiyi iki kişi yaşamak en iyisi olacak. Ama eğer bekarsan, bir eğitim sırasında tanışacağın biriyle aranda entelektüel bir çekimle başlayan ancak hızla bedensel bir tutkuya dönüşen bir aşk yaşayabilirsin. Bu yüzeysel flörtü aşk olarak nitelendirme. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…