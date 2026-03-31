Nisan Kova Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Nisan 2026, Aylık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.03.2026 - 18:01

'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Nisan ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Kova ve yükselen Kova burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Kova ve yükselen Kova burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Nisan ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Nisan ayına özel aylık aşk yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu ayın enerjisi, aşk hayatında iniş-çıkışlara neden olabilir. Uranüs'ün burç değiştirmesiyle birlikte, partnerinle aranda fikir ayrılıkları yaşanabilir. Bu durum, bir üçüncü kişinin karışmasıyla daha da karmaşık bir hal alabilir. Ailelerin devreye girmesi, ilişkinde belki de hoş olmayan tartışmaları ve incitici süreçleri beraberinde getirebilir. İlişkinin sadece iki kişi arasında yaşanması, bu tür durumları engelleyecektir.

Tabii eğer bekar bir Kova isen bu ayın enerjisi senin için farklı bir şekilde çalışabilir. Bir eğitim sırasında tanışacağın biriyle aranda entelektüel bir çekim oluşabilir. Bu çekim, hızla bedensel bir tutkuya dönüşebilir. Ancak bu durumun yüzeysel bir flört olup olmadığını anlamak için biraz zaman ayır. Eğer gerçekten aşk olduğunu düşünüyorsan, bu ilişkiyi yaşamaktan çekinme. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

