Sevgili Kova, farklı olmak zaten senin doğan ancak şimdi bu özgün yönünü doğrudan gelire dönüştürme zamanı geldi. Uranüs'ün İkizler burcuna geçiyle, sıra dışı bir fikrini somutlaştırarak piyasaya sunmak için harika bir gün. Modern teknolojiyi işine dahil ettiğinde rakiplerinden fersah fersah öne geçebilirsin.

Kariyerinde parlayacağın bu dönemde finansal riskleri iyi yöneterek sağlam yatırımlar yapabilirsin. Özgünlüğün sadece bir imaj değil aynı zamanda bir kazanç kapısı haline gelirken yeni iş ortaklıkları gündemine gelebilir. Vizyoner duruşun sayesinde iş dünyasında yeni bir marka yaratma potansiyelin oldukça yüksek.

Peki ya aşk? Aşk hayatının adeta bir sahneye dönüştüğü, eğlenceli ve tahmin edilemez gelişmelerin seni sardığı bir gündesin. Duygusal dünyandaki hıza ayak uydurmakta zorlanabilirsin ama yaşadığın her anın tadı damağında kalacak. Özellikle de bir ilişkin varsa, partnerinle arandaki tutkuyu zirveye taşıyacak neşeli planlar yapabilirsin. Ama bekarsan, her an her yerde karşına çıkabilecek sürpriz aşk ilanıyla büyülü bir aşka adım attığını hissedebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…