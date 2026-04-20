Sevgili Kova, bugün sıra dışı fikirlerini ve yenilikçi hamlelerini artık köklerini salacağın bir zemine oturtma vaktin geldi. İşlerini daha sağlam bir temele oturtmak için yerleşik düzene geçmeye var mısın? Zira Güneş’in Boğa burcuna geçişiyle beraber, dijital ve hızlı hamlelerin artık fiziksel dünyada karşılık bulduğu ve güven kazandığı bir dönem başlıyor.

Yani, iş hayatındaki teknolojik sıçrayış ve özgün çıkışların, bugün seni mülk edinme ya da kurumsal anlamda güçlü bir konuma ulaşma noktasına taşıyor. Kendi sınırlarını çizdiğin ve profesyonel yaşamında güvenli bir liman inşa ettiğin bir gündesin. Bugün yapacağın her türlü yatırım ya da mülk alımı gibi kararlar, senin profesyonel hayatındaki en büyük güvencen haline gelecek.

Peki ya aşk? Partnerinle ev kurma ya da ailevi temelleri sarsılmaz bir noktaya taşıma kararı aldığın çok özel bir güne başlıyoruz. Eğer bir ilişkin varsa, dünkü o zihinsel uyanış ve dürüstlük bugün partnerinle beraber kuracağın huzurlu yuvanın ya da geleceğin temel taşı haline geliyor. Tabii bekar bir Kova burcuysan, bugün hayatına girecek olan kişinin sana sunduğu derin aidiyet duygusu ve güven, dünkü özgürlük arayışını bir anda tatlı bir bağlılığa dönüştürebilir. Kalbini artık sadece seni evinde hissettiren sıcak aşka açıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...