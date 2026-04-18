Sevgili Kova, bugün üzerinde çalıştığın ortaklı bir işin fesh edilmesi veya kârlı bir sözleşmenin belirsiz bir süreyle dondurulması seni hayal kırıklığına uğratabilir. Mars ile Satürn kavuşumu, burcunda bir dur işareti yakıyor. Bu engeli bir son değil, bir revizyon fırsatı olarak görmelisin. Belki de seçtiğin ortaklar senin özgürlüğünü kısıtlıyordu ve sistem seni bu bağımlılıktan kurtarıyor. Kendi şahsi projelerine odaklanmak için bu boşluğu kullanmalısın.

Bu süreçte, kariyerinde de daha önce görmediğin bir engelle karşılaşabilirsin. Bunu kırmak için kaba kuvvet değil, disiplini kullanmalısın. Bugüne kadar yaptıklarını belgelendirmek ve profesyonelliğini tescillemek için en uygun zamandasın. Naif ve doğru yolu seçtiğinde bir yıldız gibi parlayacaksın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün partnerine veya evliliğine karşı duvar örme ve sessizleşme dönemine girebilirsin. Eğer bir ilişkin varsa, bu sessizliği partnerine bir ceza olarak değil, kendi iç dünyanı yapılandırmak için bir ihtiyaç olarak anlatmalısın. Galiba bu ilişkiden ne istediğine, tek başına karar vermelisin. Ama bekar bir Kova burcuysan, bugün hayatına yeni birini almak yerine, bekarlığın verdiği mutlak bağımsızlığı bir güç sembolü olarak üzerinde taşıyabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...