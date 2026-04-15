Sevgili Kova, bugün Mars’ın burcunla kurduğu o güçlü bağ sayesinde, hayatının kontrolünü tamamen eline alıyorsun. Bir süredir başkalarının çizdiği rotada yürümekten yorulduysan, bugün kendi bağımsızlık deklarasyonunu yayınlayabilirsin. İş hayatında ya da şahsi hayatında 'benim oyunum, benim kurallarım' dediğinde, tüm engellerin önünden birer birer çekildiğini göreceksin. Fiziksel ve zihinsel enerjin öylesine yüksek ki, imkansız görünen o projeyi bugün başlatma cesaretini kendinde bulacaksın.

Görünüşünde radikal bir değişiklik yapmak, yeni bir spor düzenine başlamak ya da bir süredir seni yavaşlatan o sağlık sorununu kökten çözmek için profesyonel bir adım atabilirsin. Bugün attığın her adım, attığın her imza senin toplumsal imajını ve özgüvenini zirveye taşıyacak. Kendi hayatının mutlak mimarı olduğunu tüm dünyaya kanıtlayacağın o büyük gün, bugün.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün dürüstlük ve tutku birleşiyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerine karşı daha önce dile getirmediğin o büyük tutkuyu veya beklentiyi en net haliyle ifade ederek aranızdaki ateşi yeniden körükleyebilirsin. Bekar bir Kova burcuysan, bugün girdiğin her ortamda tüm gözlerin üzerinde olduğu o karizmatik kişi sen olacaksın; senin bu 'yıkılmaz' duruşun, hayatına en az senin kadar güçlü birini çekecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…