Sevgili Kova, bugün iş hayatında, ticari sözleşmelerin ve iletişim trafiğinin en yoğun haliyle karşılaşabilirsin. Kısa seyahatler veya eğitim odaklı projelerde sezgilerini kullanarak, rakiplerinin göremediği hayati boşluğu büyük bir zarafetle doldurabilirsin.

Tam da bu noktada bilgiyi sadece bir güç olarak değil, yön gösteren ve kazandıran bir paylaşım aracı olarak kullanabilirsin. İşte bu da sana, başarıyı zahmetsizce getirecektir. Belli ki bugün ticari zekan, zarafetle buluşuyor ve ortaya uzun yıllar söz edilecek başarı hikayeleri çıkıyor. Bu şansı kaçırma ve her fırsatı değerlendirmek üzere bir an önce hayata geç.

Peki ya aşk? Aşkta ise bugün iletişim köprülerini aşkla inşa etme vakti. Bekar bir Kova burcuysan, bir mesajla veya zekice yapılmış bir espriyle ruhuna yakın hissettiğin o kişinin kalbine sızabilirsin. İlişkisi olanlar için ise partnerle yapılacak dürüst ve derin sohbetler, tüm belirsizlikleri tek bir şifalı dokunuşla kalıcı olarak yok edecek. Görünen o ki sözler aşkı besleyecek, içtenleştirecek ve kalbini saracak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…