Sevgili Kova, bugün biraz daha arka planda kalıp büyük stratejiler kurma zamanı. Merkür ile Satürn kavuşumu, bilinçaltının derinliklerindeki fikirleri disipline etmeni sağlıyor. Kariyerinde gizli yürütülen bir projede sona gelebilir veya kimsenin fark etmediği bir hatayı sessizce düzeltebilirsin. Zihnin bugün adeta bir manastır sessizliğinde ama bir o kadar da odaklanmış durumda.

Ruhsal çalışmalar, meditasyon veya kendi başına yapacağın araştırmalar bugün sana muazzam bir içsel güç katabilir. Kendini topluma göstermeden önce, içindeki o devasa potansiyeli nasıl yöneteceğine dair bir kullanım kılavuzu hazırlıyorsun. Bugün senin için sessizlik, en güçlü cevaptır. İçindeki o disiplinli ses, seni en doğru yola yönlendirecek.

Peki ya aşk? Bugün aşkta da fedakarlık ve gizem devrede. Bekar bir Kova burcu isen, henüz kimseye anlatamadığın platonik bir aşkın sorumluluğunu kendi içinde taşıyabilirsin. İlişkisi olan Kova burçları için ise gözlerden uzak, sadece birbirinizin varlığını hissettiğiniz sessiz bir paylaşım çok şifalı olacaktır. Bugün büyük jestlere değil, birbirinizin ruhuna verdiğiniz o sessiz söze ihtiyacınız var. İşte bunu unutma! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…