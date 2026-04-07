Sevgili Kova, bugün aşkta gizem, fedakarlık ve sessizliğin gücü devrede olacak. Bekar bir Kova burcuysan, henüz kimseyle paylaşmadığın o platonik hissin sorumluluğunu kendi içinde olgunlaştırıp büyütebilirsin. Artık kalbine sığmıyorsa bu duygu, belki de itiraf etmelisin... Ne dersin?

Ama eğer iİlişkisi olan bir Kova burcusan, kalabalıklardan uzak ve sadece birbirinizin varlığını hissettiğiniz o sessiz paylaşım her türlü kelimeden daha şifalı olacak. Bugün büyük jestlere değil, ruhlarınızın birbirine verdiği o dilsiz söze odaklanın. Unutma ki bazen yan yana susmak en büyük aşk ilanıdır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...