Sevgili Kova, Ay bugün Akrep burcunda, haritanın en tepe noktasında ilerlerken, kariyerin ve toplumsal statünle ilgili devrimsel hisler taşıyorsun. Pazar gününü sadece dinlenerek geçiremeyecek kadar büyük hayallerin var. Hedeflerine ulaşmak için ne kadar derinleşmen ve ne kadar büyük sorumluluklar alman gerektiğini biliyorsun. Üstlerinle veya otorite figürleriyle olan ilişkilerinde, sessiz ama kararlı bir güç savaşı verebilir, kendi otoriteni inşa edebilirsin.

Şimdi iş dünyasında zirveyi hedefliyorsan, bugün o zorlu sınavın veya tezin stratejik planlamasını yapmalısın. Başarı senin için sadece bir sonuç değil, bir tutku meselesi haline geliyor. Toplumun senin hakkında ne düşündüğü bugün her zamankinden daha önemli; bu yüzden her hareketini özenle tasarlayacaksın. Başarıya giden yolda soğukkanlılık en büyük yardımcın olacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün ciddiyet ve prestij ön planda. Bekar bir Kova isen, senden yaşça büyük veya kariyerinde başarılı birinin ilgisiyle karşılaşabilirsin. İlişkisi olan Kovalar için ise partnerle gelecek planlarını, aileleri ve ciddi adımları konuşma vakti. Aşkın bir sorumluluk olduğunu kabul etmek, ilişkini daha sağlam bir zemine oturtacak. Beraber güçlenmeye var mısın? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…