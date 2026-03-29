Sevgili Kova, bugün ev ve mülk konuları gündeminde yer alabilir. Belki de aile kaynaklı bir maddi konu gündeme gelecek. Bu durum, belki bir taşınma süreci, belki bir yatırım fırsatı ya da belki de aile desteği şeklinde karşına çıkabilir. Venüs'ün Boğa burcuna geçişiyle birlikte, köklerin ve geçmişin daha fazla değer kazanıyor.

Bu süreçte, güvende hissettiğin alanları güçlendirmek ve korumak isteyeceksin. Riskli adımlar atmaktan çok, sağlam ve güvenilir zeminlere yönelme eğiliminde olacaksın. Bu durum, sana iç huzuru ve rahatlığı getirecek.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise duygusal güvenlik arayışın öne çıkıyor. Eğer bekar bir Kova burcuysan, sana 'ev' hissi veren, sıcak ve güven veren biri hayatına girebilir. İlişkisi olan Kova burcu okuyucuları için ise birlikte yaşam teması ön plana çıkabilir. Belki birlikte bir ev kurma, belki de yaşam alanını düzenleme konuları gündeme gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…